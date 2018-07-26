В детском "Евровидении" представить Казахстан может Данэлия Тулешова

Узнав об одобрении заявки Казахстана на вокальный конкурс, команда Данэлии Тулешовой настроилась на серьезную подготовку. Ранее они планировали участвовать в "Детском Евровидении" в следующем году

Европейский вещательный союз одобрил заявку Казахстана на участие в Junior Eurovision-2018, который пройдет в Минске 25 ноября, пишет Sputnik.

Участник этого года станет первым вокалистом, который представит Казахстан в престижном песенном конкурсе. Эксклюзивную трансляцию вокального шоу на территории республики будет вести телеканал "Хабар", являющийся ассоциированным членом Европейского вещательного союза.

Ранее обсуждалось участие в отборочном туре алматинки Данэлии Тулешовой, одержавшей победу в украинском конкурсе "Голос. Дети. Украина".

В беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан концертный директор, наставник Данэлии Наталия Чуракова сообщила, что об одобрении заявки Казахстана они узнали из новостей. Пока представители агентства "Хабар" не выходили на связь с Тулешовой.

"До этого мы общались с 31 каналом и обсуждали возможность участия Данэлии в конкурсе в 2019 году. Пока у нас нет никакой информации о том, как телеканал "Хабар" собирается проводить отборочный тур. Была информация о том, что Казахстан в этом году не будет участвовать в конкурсе, так как не успеет провести отборочный тур. Поэтому мы и не беспокоились и не занимались этим вопросом. Ориентировались на участие в следующем году", – рассказала в беседе наставник Данэлии Тулешовой.

Наталия Чуракова подчеркнула, что масштаб конкурса очень большой, поэтому подготовка должна быть соответствующей. В первую очередь, необходимо подготовить конкурентную песню.

"На конкурс приедут страны, участвующие десятилетиями в нем. Я видела немало стран, которые, впервые участвуя в конкурсе, не предусмотрели многие вещи и, как следствие, выступали очень слабо. Мы не против участвовать в конкурсе, но пока не понимаем, на каких условиях будем участвовать. Важно понимать, что нужна хорошая подготовка для достойного представления Казахстана на международной арене", – подчеркнула наставница юной вокалистки.

Наталия Чуракова отметила, что сейчас Данэлия продолжает репетиции, участвует в различных мероприятиях и копит опыт сценических выступлений, репетируя ежедневно по два часа.

В этом году международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси. До участия в конкурсе допускаются талантливые вокалисты в возрасте от девяти до 14 лет. Помимо отличных вокальных, данных конкурсантам необходимо хорошее владение английским языком и опыт работы на сцене. Шоу состоится 25 ноября в Минске.

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