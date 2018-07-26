Бой Фирузы Шариповой в России отменили

Следующий бой чемпионки мира по втором полулегком весе по версии IBO казахстанки Фирузы Шариповой (8-1, 4 КО) отменен. Об этом сообщила ее пресс-служба, пишут Vesti.kz.

Изначально планировалось, что 4 августа Шарипова на "М-1 Арене" в Санкт-Петербурге проведет бой с испанкой Мириам Гутьеррес (7-0, 3 КО). О причинах отмены поединка казахстанка сообщит 31 июля на пресс-конференции в Астане.

Напомним, последний бой Шарипова провела 30 декабря в Алматы, когда решением победила бельгийку Джемиллу Гонтарюк (13-5-1, 2 КО), завоевав вакантные титулы WBC Silver и IBO.