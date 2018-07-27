В аэропорту Алматы хвост самолета задел полосу во время приземления

Посадка прошла успешно, пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме.

В аэропорту Алматы при приземлении самолет компании Scat задел хвостовой частью взлетно-посадочную сторону, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"26 июля 2018 года при уходе на второй круг, в аэропорту Алматы, воздушного судна, выполнявшего рейс 5038 (Хургада - Алматы), произошло касание взлётно-посадочной полосы хвостовой пятой", – отмечается в пресс-релизе.

Посадка произведена благополучно. Пострадавших нет. Авиакомпания работает в штатном режиме. Ведется расследование.

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