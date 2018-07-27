В аэропорту Алматы хвост самолета задел полосу во время приземления
Посадка прошла успешно, пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме.
Фото : Santufei27 июля 2018, 06:31
В аэропорту Алматы при приземлении самолет компании Scat задел хвостовой частью взлетно-посадочную сторону, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"26 июля 2018 года при уходе на второй круг, в аэропорту Алматы, воздушного судна, выполнявшего рейс 5038 (Хургада - Алматы), произошло касание взлётно-посадочной полосы хвостовой пятой", – отмечается в пресс-релизе.
Посадка произведена благополучно. Пострадавших нет. Авиакомпания работает в штатном режиме. Ведется расследование.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4930060-e958261f4852355d095c9b8606f139c2
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...