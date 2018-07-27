Казахстанцы поддержали челлендж с танцем около движущейся машины
При этом обязательно должен играть трек рэпера Дрейка In My Feelings.
Фото : скриншот27 июля 2018, 06:40
Казахстанская молодежь продолжила флешмоб Kiki Challenge, передает Zakon.kz.
Суть челленджа заключается в том, что человек выпрыгивает на ходу из движущейся машины и танцует. При этом обязательно должен играть трек рэпера Дрейка In My Feelings.
Странным образом флешмоб завоевал популярность по всему миру.
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