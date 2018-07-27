Алексей Ягудин принял участие в программе о Денисе Тене
27 июля 2018, 06:52
В программе приняли участие Татьяна Тарасова и Елена Водорезова.
Российский фигурист Алексей Ягудин принял участие в съемках передачи о Денисе Тене, сообщает Zakon.kz.
Об это он написал в своем Instagram. В программе приняли участие Татьяна Тарасова и Елена Водорезова.
"Специально прилетел в Москву, чтобы пообщаться с Татьяной Тарасовой и Еленой Водорезовой (тренера Дениса - прим.). Спасибо @matchtv_channel за возможность снять передачу, посвященную Денису Тену. Скоро в программе "Тает лед", - анонсировал Ягудин.
19 июля не стало казахстанского фигуриста Дениса Тена. Он погиб после ранения в ногу от автоворов.
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