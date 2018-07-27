Невеста зарезала жениха ножом для стейков за то, что он пригласил на свадьбу свою бывшую

Женщину выпустили под залог в 50 000 долларов 24 июля, первое заседание суда по этому делу состоится 1 августа.

31-летняя Жаклин Соуза из Колорадо была арестована по подозрению в убийстве своего жениха, передает Cosmo.ru.

Днем 21 июля девушка позвонила в службу 911 и сообщила, что человеку с ножевым ранением срочно требуется помощь. Подробностей происшествия она не уточнила.

Прибывшие на место медики и полиция обнаружили 33-летнего Брэндона Уоткинса в бессознательном состоянии. Рядом на столе лежал окровавленный нож для стейков.

Сначала невеста Уоткинса сообщила, что принимала ванну и ничего не слышала, а потом обнаружила распахнутую дверь и тело жениха на полу. Но полиция не нашла никаких следов взлома. Тогда Соуза заявила,что Уоткинс, возможно, покончил с собой после их ссоры,случившейся накануне: пара, обручившаяся в конце июня, обсуждала свою будущую свадьбу и поспорила о списке гостей.

Еще одна версия Жаклин — ссора, во время которой она толкнула жениха и он сам упал на нож.

Позже Жаклин заявила, что жених изменял ей с разными женщинами, а на свадьбу захотел пригласить свою бывшую, из-за чего ревнивая невеста решила, что отношения Брендона с бывшей все еще продолжаются. Она отметила, что не хотела смерти Уоткинса и до прибытия спасателей оказывала ему первую помощь.

Женщину выпустили под залог в 50 000 долларов 24 июля, первое заседание суда по этому делу состоится 1 августа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!