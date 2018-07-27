5-летняя малышка из Нигерии признана самой красивой девочкой в мире

Интернет-пользователи восхитились кукольной красотой крохи с ангельским личиком и выразительными глазами.

Все пользователи интернета без ума от крошки Джейр, которая за считаные дни стала настоящей звездой.

На прошлой неделе фотограф Мофе Бамаива из Нигерии опубликовала в Инстаграме несколько кадров из фотосессии своей маленькой соотечественницы Джейр. Всего за несколько дней эти снимки облетели весь мир, а западные СМИ уже успели окрестить малышку «самой красивой девочкой на планете этого года». Интернет-пользователи восхитились кукольной красотой крохи с ангельским личиком и выразительными глазами.

«Этот ребенок сломал Сеть», «Боже, какая милашка», «Восхитительная, словно кукла», «Маленький ангел во плоти», «Ее глаза просто невозможно красивые», «Абсолютная принцесса», «А это точно настоящая, живая девочка?» — не скупились на комплименты подписчики фотографа.

На многочисленные вопросы интернет-пользователей, почему девочка на снимке не улыбается, Мофе ответила, что могла ее рассмешить во время фотосъемки, но ей хотелось сделать акцент на ее глазах, а не эмоциях.

«О, да, она человек! А еще она просто ангел», — подписала фотограф один из кадров. Также Бамаива добавила, что у девочки есть еще две сестры-красавицы с такой же невероятной внешностью. Она также рассказала, что уже поговорила с их матерью и вдохновила ее на создание своего аккаунта в Инстаграме. Что же, ждем с нетерпением!

Источник: © Woman.ru

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