Самым красивым в мире признан флаг Казахстана
В проводимом турнире под названием Flags of the World флаг Казахстана обошел флаги десятков других государств.
В полуфинале казахстанский флаг победил флаг Сейшельских Островов, а в финале опередил государственный символ Кирибати. Третье место по итогам голосования досталось флагу Бутана.
Фото: reddit.com/r/flags/comments
"Казахстан – наш чемпион! Вы все голосовали и решили, что это лучший флаг в мире! Спасибо всем, кто участвовал. Работа была большая, но очень увлекательная!" – отмечено в подписи к публикации за 16 марта 2026 года.
Флаг Казахстана был официально принят 4 июня 1992 года. На синем фоне изображено золотое солнце с беркутом и национальный орнамент слева. Синий символизирует мир и чистое небо, солнце и беркут – жизнь, свободу и силу, а орнамент отражает культурное наследие. Его автором является художник Шакен Ниязбеков.
