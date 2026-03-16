События

Самым красивым в мире признан флаг Казахстана

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 17:43 Фото: pixabay
Пользователи популярной платформы Reddit выбрали казахстанский флаг самым красивым в мире в рамках онлайн-турнира, сообщает Zakon.kz.

В проводимом турнире под названием Flags of the World флаг Казахстана обошел флаги десятков других государств.

В полуфинале казахстанский флаг победил флаг Сейшельских Островов, а в финале опередил государственный символ Кирибати. Третье место по итогам голосования досталось флагу Бутана.

Фото: reddit.com/r/flags/comments

"Казахстан – наш чемпион! Вы все голосовали и решили, что это лучший флаг в мире! Спасибо всем, кто участвовал. Работа была большая, но очень увлекательная!" – отмечено в подписи к публикации за 16 марта 2026 года.

Флаг Казахстана был официально принят 4 июня 1992 года. На синем фоне изображено золотое солнце с беркутом и национальный орнамент слева. Синий символизирует мир и чистое небо, солнце и беркут – жизнь, свободу и силу, а орнамент отражает культурное наследие. Его автором является художник Шакен Ниязбеков.

Не так давно мы рассказывали, что альпинист и путешественник Галымжан Куспанов поднял флаг Казахстана над 7 высочайшими вулканами мира и стал первым этническим казахом, который прошел их.

Анастасия Московчук
В Уральске выбрали самую красивую девушку года
19:33, 10 сентября 2024
В Уральске выбрали самую красивую девушку года
Самую красивую собаку породы тазы выбрали в Казахстане
07:00, 15 октября 2024
Самую красивую собаку породы тазы выбрали в Казахстане
Кот из Польши признан самым красивым в мире: фото
17:29, 07 ноября 2024
Кот из Польши признан самым красивым в мире: фото
Турнир UFC возвращается в Азербайджан: подробности
17:45, Сегодня
Турнир UFC возвращается в Азербайджан: подробности
Дикая сенсация случилась в матче казахстанского теннисиста в Испании
17:21, Сегодня
Дикая сенсация случилась в матче казахстанского теннисиста в Испании
"Трагедией" завершился матч "Елимая" против "Алтая" в КПЛ-2026
16:56, Сегодня
"Трагедией" завершился матч "Елимая" против "Алтая" в КПЛ-2026
Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
16:44, Сегодня
Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
