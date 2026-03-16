Самым красивым в мире признан флаг Казахстана

Пользователи популярной платформы Reddit выбрали казахстанский флаг самым красивым в мире в рамках онлайн-турнира, сообщает Zakon.kz.

В проводимом турнире под названием Flags of the World флаг Казахстана обошел флаги десятков других государств.

В полуфинале казахстанский флаг победил флаг Сейшельских Островов, а в финале опередил государственный символ Кирибати. Третье место по итогам голосования досталось флагу Бутана.

Фото: reddit.com/r/flags/comments

"Казахстан – наш чемпион! Вы все голосовали и решили, что это лучший флаг в мире! Спасибо всем, кто участвовал. Работа была большая, но очень увлекательная!" – отмечено в подписи к публикации за 16 марта 2026 года.

Флаг Казахстана был официально принят 4 июня 1992 года. На синем фоне изображено золотое солнце с беркутом и национальный орнамент слева. Синий символизирует мир и чистое небо, солнце и беркут – жизнь, свободу и силу, а орнамент отражает культурное наследие. Его автором является художник Шакен Ниязбеков.

