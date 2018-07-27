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Генпрокуратура РК: Осужденных за тяжкие преступления освобождать не будут

Информация об освобождении 5 тысяч осужденных, в том числе и за тяжкие преступления, такие как грабеж и изнасилования, не соответствует действительности.

Фото : kabar.kg27 июля 2018, 10:38

Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов опроверг информацию об освобождении осужденных за тяжкие преступления, передает корреспондент Zakon.kz.

«К сожалению, публиковались статьи, что освободят 5 тысяч осужденных за тяжкие преступления. Причисляют к ним осужденных за изнасилования, грабеж, причинения тяжкого вреда здоровья и другие насильственные преступления», - сказал он на брифинге в СЦК.

По его словам, такая информация не соответствует действительности.

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«Сразу хочу заверить, что эти новости не соответствуют действительности. Что-то вырвали из контекста, где-то не дочитали, где-то хотели преподнести как сенсацию в выгодном свете. Получилось, что ввели в заблуждение общественность», - пояснил заместитель Генпрокурора.

«Поэтому еще раз хотим внести ясность. Самое главное, что 5 тысяч осужденных за особо тяжкие преступления, тем более насильников, убийц, педофилов, никто никогда не собирался и не собирается освобождать», - заверил М. Ахметжанов.

Ксения Давыдова, Астана


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