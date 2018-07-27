Задержан третий подозреваемый по делу об убийстве Тена

До сих пор была информация о двоих задержанных автоворах, но сегодня стало известно о третьем задержанном «за недонесение».

Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК прокомментировал уголовное дело по убийству фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент Zakon.kz.

«Всем известно, что имеется поручение Главы государства, которое дано непосредственно Генеральному прокурору - взять дело на контроль. Генеральным прокуророрм республики данное уголовное дело взято на контроль, назначен по этим делам конкретный процессуальный прокурор в соответствии со ст. 192 ч. 3 УПК РК», - пояснил он.

По его словам, в настоящее время дело возбуждено по двум статьям - это умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений и разбой из корыстных побуждений в группе лиц.

«Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц. Собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор. Судом санкционирована их мера пресечения в виде ареста», - уточнил заместитель Генпрокурора РК.

В то же время М. Ахметжанов уточнил, что на данный момент задержано по делу Д. Тена не двое, а уже трое лиц.

«Трое лиц. Задержано трое лиц. (...) за недонесение», - сказал он.

На вопросы журналистов о личности подозреваемого он не дал ответы, сославшись на следственную тайну.

"Подозреваемый знал о преступлении и не сообщил. О ходе расследования вам дадут информацию органы внутренних дел", - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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