Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Какой будет погода на выходных

Ожидается потепление.

Фото : из открытых источников27 июля 2018, 11:23

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 28-30 июля, сообщает Zakon.kz.

В северных регионах республики, несмотря на кратковременные дожди, 29 июля ожидается повышение температуры воздуха днем до плюс 25-30 градусов, связанное с поступлением теплых воздушных масс с районов Ирана.

На юго-западе республики столбики термометров поднимутся до плюс 40…42 градусов.

На восточную половину Казахстана сохраняет свое влияние высотная ложбина циклона, с которой будет продолжать поступать прохладный и влажный воздух, что вызовет кратковременные дожди, возможно выпадение града, шквалистое усиление ветра и колебание температуры воздуха.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты