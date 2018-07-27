Какой будет погода на выходных
Ожидается потепление.
Фото : из открытых источников27 июля 2018, 11:23
Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 28-30 июля, сообщает Zakon.kz.
В северных регионах республики, несмотря на кратковременные дожди, 29 июля ожидается повышение температуры воздуха днем до плюс 25-30 градусов, связанное с поступлением теплых воздушных масс с районов Ирана.
На юго-западе республики столбики термометров поднимутся до плюс 40…42 градусов.
На восточную половину Казахстана сохраняет свое влияние высотная ложбина циклона, с которой будет продолжать поступать прохладный и влажный воздух, что вызовет кратковременные дожди, возможно выпадение града, шквалистое усиление ветра и колебание температуры воздуха.
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