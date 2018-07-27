12 млрд тенге сэкономило государство, сократив колонии

Эти средства перенаправляют на пробацию.

Заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК рассказал о том, какой экономический эффект оказывает гуманизация, в частности, сокращение колоний в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

«В 2016 году приняли ряд поправок по гуманизации. Сегодня сокращение восьми колоний в год дают 12 миллиардов тенге экономии. Эти средства мы направляем на пробацию», - сказал он.

«Когда человек сам кормит детей, не требует от государства помощи, это выгодно для государства и общества. Чем сидеть в тюрьме и заражаться идеологией нетрадиционных религиозных течений или других тюремных субкультур, лучше приносить пользу обществу», - добавил он.

По его словам, в настоящее время освобожденным из мест лишения свободы оказывается помощь по квотам - при трудоустройстве к частному работодателю государство оплачивает 50 процентов заработной платы.

«Всего с 2015 году освободилось из мест заключения 15 тысяч человек», - напомнил заместитель Генпрокурора РК.

Также М. Ахтмежанов уточнил, что сегодня принимаются меры, чтобы в одном учреждении могли отбывать наказание лица, приговоренные к разным режимам содержания.

«Это делается для того, чтобы осужденные могли отбывать наказание в своей области. Раньше в некоторых регионах были учреждения только одного режима и осужденные из этих регионов отправлялись в учреждения других областей», - сказал он.

Ксения Давыдова, Астана

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