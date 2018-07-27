Генпрокуратура: За повторные преступления не будет пощады

Государство не должно быть гуманным к тем, кто не встал на путь исправления и продолжает преступать закон.

Заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов сообщил о готовящихся поправках в законодательство, согласно которым за повторное совершение преступления будут повышать категорию преступления, передает корреспондент Zakon.kz.

У представителя Генпрокуратуры на брифинге в СЦК поинтересовались, какие меры будут принять к автоворам, которые неоднократно попадались и были осуждены за кражи.

«Вы говорите о повторных преступлениях по неоднократности. Государство не должно быть гуманным к тем, кто не встал на путь исправления, то есть совершает повторные преступления. У нас уже подготовлен законопроект, по которому в случае повторного совершения данного преступления, оно будет считаться неоднократным. Значит, если будет считаться неоднократным, повышается категория этого преступления. Это будет уже преступление не средней тяжести, а тяжкое преступление. По тяжким преступлениям, как вы знаете, человек примирению не подлежит. То есть будет избираться другая мера пресечения», - сказал он.

Как напомнил спикер, сегодня на стадии досудебного расследования закон позволяет примерение с потерпевшим или заглаживание причиненного вреда ему.

«Но после принятия закона будет изменена категория преступления. И тогда его обязательно привлекут. В приниципе уже по инициативе депутатов рассматривается. Кроме того, там есть вопрос по скотокрадству и ряд других преступлений», - уточнил заместитель Генпрокурора РК.

«Тем, кто один раз совершил и встал на путь исправления, пожалуйста, приходи работай, живи рядом с нами. Но если мы тебе дали шанс, возможность, а ты не использовал возможность, подумал что это слабость государства и пошел на повторное преступление, то, тогда жди другого наказания. У нас достаточно сил и средств, чтобы принять меры», - подчеркнул М. Ахметжанов.

Ксения Давыдова, Астана

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