Казахстанка пыталась вылететь в Турцию по чужому паспорту

Подозрения у пограничников вызвало несоответствие возраста женщины с вклеенной в документ фотографией.

Сегодня в международном аэропорту Алматы пограничным нарядом отряда погранконтроля была задержана казахстанка, пытавшаяся вылететь в Турцию по чужому паспорту, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

«При проведении паспортного контроля у пассажиров авиарейса VSV-471 сообщением «Алматы-Анталья» задержана гражданка Республики Казахстан. По паспорту, который женщина предъявила на проверку, она являлась гражданкой «К.М», 1986 г.р. На первый взгляд, очень уж подозрительным показалось пограничникам то, что она выглядела намного моложе своих лет. Подозрения пограничников подтвердились. В результате проверки выяснилось, что паспорт был чужой», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как оказалось, женщина была действительно гораздо моложе указанного в паспорте возраста. Нарушительницей оказалась гражданка «К.Л.», 1991 г.р. Правда настоящая хозяйка паспорта была ей совсем не чужой, а точнее приходилась родной сестрой. Проводится разбирательство.

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