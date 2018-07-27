В поисках беременной женщины водолазы осмотрели 20 км БАКа

Женщина утонула 23 июля при стирке ковров.

Спасатели, пожарные, водолазы продолжают искать тело беременной женщины в Большом Алматинском канале, которая утонула при стирке ковров, сообщает корреспондент BNews.kz.

В ДЧС Алматинской области отметили, что поиски утонувшей женщины ведут не только водолазы и спасатели, но и пожарные, которые визуально осматривают поверхность водоёма. Группа уже обыскала 20 км канала.

"Спасатели путём погружения в воду производят поиски. Проверяют подозрительные места, где могло зацепиться тело, за какие-то предметы. Привлечены к поискам также пожарные. Сотрудники ДЧС осматривают поверхность визуально. От нас 103 человека, также семь водолазов, пять пожарных и сотрудников УЧС. Ими осмотрено уже порядка 20 км канала", - сказал официалный представитель департамента Азамат Журтбаев.

Между тем, в ведомстве рассказали, что тонувшую жену пытался спасти муж.

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"Свидетелем трагедии стал супруг, который её спасал, но не смог спасти. Он почти километр проплыл, пытаясь её спасти. Плыл за ней, пытался выбросить её на берег, но так как там скользкие бетонные плитки, не где зацепиться, вынести из воды её не удалось. Быстрое течение унесло тело", - отметили в ДЧС Алматинской области.

Инцидент прокомментировали и КЧС МВД РК, отметив, что поиски ведутся, как позволяет инструкция для водолазов. Спуск под воду производится с соответствующими требованиями.

"Женщина в положении находилась на берегу канала и стирала ковёр. Это вопиющий случай. Она должна была себя беречь. Сейчас спасатели ищут в соответствии со всеми нормативами. Когда начинается сильное течение, и вода становится неравномерной, водолазы поднимаются со дна до того времени, пока это течение не спадёт. Потом снова опускаются и ведут поиски. Канал ведь совсем обесточить нельзя. Если где-то перекроют воду, то соответственно будут риски для затопления близлежащих населенных пунктов", - пояснил официальный представитель комитета Руслан Иманкулов.

Специалисты подчеркивают, что в БАКе часто тонут люди.

"Это не единичный случай, в БАКе тонут регулярно люди. Это место запрещено для купания. Люди, не смотря на опасность, стирают ковры, одежду. Мы просим граждан не пренебрегать правилами безопасности на воде. БАК – опасный канал, по бокам плиты, течение быстрое и большой объём воды", - добавили в областном ДЧС.

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