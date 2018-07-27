Санавиация с начала года спасла почти 300 человек с болезнями системы кровообращения

Вылеты санавиации по причине болезней системы кровообращения составляют наиболее значительную долю вылетов службы.

На сегодняшний день болезни системы кровообращения являются одной из ведущих причин смертности в РК. Сократить в разы время оказания специализированной помощи таким пациентам из сельской местности позволила служба санавиации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

Как отметили в ведомстве, каждая минута, которую удается сократить между временем развития инфаркта миокарда и оперативным вмешательством, позволяет сохранить как можно больше жизнеспособность мышцы сердца, то есть уменьшить зону поражения инфаркта.

Вылеты санавиации по причине болезней системы кровообращения составляют наиболее значительную долю вылетов службы. Это пациенты с инфарктом и инсультом, помощь которым необходима в условиях специализированных медицинских организаций областного и республиканского уровней.

Только за первое полугодие текущего года службой санавиации РК транспортировано 265 таких пациентов. Наибольшее число вылетов по причине болезней системы кровообращения «воздушная скорая помощь» совершила в Мангыстаускую, Карагандинскую, Атыраускую области.

Накануне силами санитарной авиации Казахстана была транспортирована жительница г.Шалкар 1961 года рождения с острым инфарктом. 25 июля 2018 года женщина с жалобами на ухудшение состояния здоровья обратилась в службу скорой медицинской помощи по месту жительства и была госпитализирована в Шалкарскую районную больницу. В силу тяжести состояния пациентки, а также невозможности оказания необходимой медицинской помощи в условиях районного медицинского учреждения, было принято решение транспортировать ее в Актюбинский медицинский центр. Использование сил санавиации позволило в 4 раза сократить время доставки пациентки в медицинское учреждение г.Актобе. Транспортировка наземным автотранспортом заняла бы свыше 7,5 часов, что недопустимо для пациентов с таким диагнозом.

25 июля 2018 года в 12.00 в сопровождении мобильной бригады санитарной авиации и врача-реаниматолога пациентка была успешно доставлена в медицинское учреждение г.Актобе.

Сейчас женщина находится в реанимации, ее состояние стабильно, опасности для ее жизни нет.

Сегодня система доставки экстренных пациентов из отдаленных районов области силами санавиации эффективно работает во всех регионах РК. Это одно из важнейших направлений, которое влияет на улучшение показателей смертности и продолжительности жизни населения, особенно сельской местности.

За этот же период санавиацией выполнено 982 вылета. Мобильной бригадой санитарной авиации оказана медицинская помощь 1072 пациентам, проведено 1137 медицинских услуги, из них: транспортировано в медицинские организации 924 пациента (81,3%), проведено 143 консультаций (12,6%) и 70 операций (6,2%).

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