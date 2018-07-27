Алматинская область возместила в 96,8 млн тенге в казну

В первом полугодии департаментом Нацбюро зарегистрировано 89 уголовных правонарушений, из которых более 80,1% являются коррупционными.

Алматинская область возместила в государственную казну 96,8 млн. тенге. Об этом сообщил руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Данияр Турганбаев, передает пресс-служба акима области.

На брифинге, прошедшем в региональной службе коммуникаций Алматинской области, он проинформировал о результатах работы Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Алматинской области.

- Нашим департаментом проводятся наступательная работа. Мы все должны бороться с коррупцией. Как говорит Президент нашей страны, без участия общества нельзя победить ее. На данный момент нами на постоянной основе обеспечивается системная реализация превентивных мер против коррупции, - отметил спикер.

Стоит отметить, Антикоррупционная служба по Алматинской области особое внимание уделяет на профилактику коррупционных правонарушений. В связи с этим, Департаментом в первом полугодии проведено 59 встреч с коллективами государственных органов и учреждений.

- Главное для нас сейчас достучаться до госслужащих, чтобы предотвратить коррупционные правонарушения. Наши сотрудники максимально работают и стараются довести до каждого жителя области основные положения антикоррупционной политики государства. Показываем видеоролики по громким задержаниям коррупционеров. Хотим наглядно показать, чтобы все это не повторялось. Как говорят, нужно учиться на чужих ошибках. Но несмотря на все это, к сожалению, есть люди, которые, совершают коррупционные преступления, - сказал Данияр Турганбаев

Сотрудниками департамента ведется масштабная работа. Например, в первом полугодии департаментом зарегистрировано 89 уголовных правонарушений, из которых более 80,1% являются коррупционными. Также в государственную казну возмещено 96,8 млн. тенге.

Наиболее распространенными коррупционными преступлениям является взяточничество – 45 фактов, или 63%, злоупотребление должностными полномочиями – 9, или 12,5%, мошенничество с использованием служебного положения – 5 или 7,0%, присвоение или растрата вверенного чужого имущества – 5 или 7,0%, дача взятки – 7, или 9,7%.

По словам Данияра Турганбаева, департамент Антикоррупционной службы по Алматинской области особое внимание уделяет обеспечению защиты прав предпринимателей, пресечению незаконного вмешательства и препятствования законной предпринимательской деятельности со стороны сотрудников различных государственных органов.

В этом году выявлено 6 фактов незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, защищены права 11-ти субъектов предпринимательства.

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