Генконсул США на прощанье рассказал, где в Казахстане пробовал лучший курт и бешбармак

Сегодня последний день Генконсула США Марка Муди в Алматы.

Генконсул США Марк Муди перед своим отъездом из Алматы записал прощальное видео на трех языках в честь последнего рабочего дня, передает Zakon.kz.

В консульстве отметили, что господин Муди выражает свою благодарность городу и его жителям. При этом команда Генконсульства продолжит работу.

"Алматы меня принял тепло и гостеприимно. Это было большое личное удовольствие жить и работать здесь, ездить по городам южного региона Казахстана – от Аральского моря до Джунгарских ворот. Я буду помнить самый вкусный бешбармак, которым меня угостили в Кызылорде. И самый вкусный курт, который я пробовал в Казыгурте", - поделился впечатлениями генконсул.

Марк Муди был назначен генеральным консулом США в Алматы в августе 2015 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!