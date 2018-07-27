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Генконсул США на прощанье рассказал, где в Казахстане пробовал лучший курт и бешбармак

Сегодня последний день Генконсула США Марка Муди в Алматы.

Фото : Отырар TV27 июля 2018, 15:59

Генконсул США Марк Муди перед своим отъездом из Алматы записал прощальное видео на трех языках в честь последнего рабочего дня, передает Zakon.kz.

В консульстве отметили, что господин Муди выражает свою благодарность городу и его жителям. При этом команда Генконсульства продолжит работу.

"Алматы меня принял тепло и гостеприимно. Это было большое личное удовольствие жить и работать здесь, ездить по городам южного региона Казахстана – от Аральского моря до Джунгарских ворот. Я буду помнить самый вкусный бешбармак, которым меня угостили в Кызылорде. И самый вкусный курт, который я пробовал в Казыгурте", - поделился впечатлениями генконсул.

Марк Муди был назначен генеральным консулом США в Алматы в августе 2015 года.


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