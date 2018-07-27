В Мангистау введено в эксплуатацию 695 тысяч квадратных метров жилья

За первое полугодие 2018 объем строительных работ составил 75 млрд. тенге.

О мерах, принятых в рамках пяти социальных инициатив Президента, доложил в своем отчете аким Ералы Тугжанов на заседании 20 сессии маслихата 6-го созыва, сообщает пресс-служба акима области.

За первое полугодие 2018 объем строительных работ составил 75 млрд. тенге, рост составил 20% (план до конца года - 205 млрд. тенге или 106,7%).

Введено в эксплуатацию 695 тысяч кв м жилья, рост 28%. План на 2018 год - 916 тысяч кв м. В рамках программы "7-20-25" в Мангистауской области определена сумма кредита в 25 млн. тенге на одного заемщика.

В рамках программы "Нұрлы жол" в 2018 году создано 18 проектов стоимостью 226 млрд. тенге и создано 3 тыс. рабочих мест.

"Одним из основных направлений программы "Нұрлы жол" является формирование современной транспортной инфраструктуры. Так, планируется реализация 9 крупных проектов на общую сумму 215 млрд тенге с созданием 2 тысяч рабочих мест. Это – "Паромный комплекс в порту Курык" (98 млрд.тенге), "Шетпе - Бейнеу" (300 км, 46 млрд.тенге), "Жетібай - Жаңаөзен" (73 км, 28 млрд.тенге), "Бейнеу – Ақжігіт – граница Узбекистана" (84 км, 23 млрд.тенге), "Құрық - порт Құрық" (22 км, 8 млрд.тенге), "Ата жолы" (51 км, 5 млрд.тенге), "Жыңғылды – Шайыр - Шерқала" (30 км, 3 млрд.тенге), "Қияқты - Тұщықұдық" (23 км, 1 млрд.тенге), "Ақтау - Қаламқас" и "Таушық - Шетпе" (84 км, 0,8 млрд.тенге). Президент подчеркивает необходимость развития дорог, как республиканского, так и местного значения. В этом году из бюджета было выделено 8 млрд. тенге на строительство и ремонт региональных дорог", - сказал аким Ералы Тугжанов.

Кроме того, в рамках реализации государственной программы "Нурлы жер", в регионе реализуется 28 проектов на общую сумму 19 млрд. тенге.

Также глава региона в своем отчете остановился на вопросе возвращения в государственную собственность земельных участков. С 1 января 2017 года по Мангистауской области выявлено 452 возвращенных и неиспользуемых земельных участков, общей площадью 26413,87 га. В государственную собственность возвращено 111 земельных участков общей площадью 207 тыс. 919 гектаров. 167 земельных участков были проданы малым и средним предприятиям. Из них на аукционе было продано 105 участков (36 000 гектаров), 62 объекта (100 тыс гектаров) с правом временного пользования. В результате бюджет поступило 1,7 млрд. тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!