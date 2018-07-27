Киркоров спасает своих детей из горящей Греции

В последние несколько дней Греция сильно страдает от лесных пожаров.

Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров вынужден эвакуировать своих детей, которые находятся в Греции. Как известно, сейчас в этой стране идут страшные пожары, пишет express-novosti.ru.

В последние несколько дней Греция сильно страдает от лесных пожаров. Огонь охватил популярные туристические места, люди задыхаются от дыма и вынуждены покидать свои дома. Из-за пожаров погибло уже больше 80 человек. По стране объявили 3-дневный траур. Дети Филиппа Киркорова сейчас как раз находятся в Греции. К счастью, они располагаются в районе, в котором пожаров пока нет. 6-летние Мартин и Алла-Виктория отдыхают под Афинами, но в пока безопасном месте. И все же поп-певец хочет перестраховаться и увезти оттуда детей.

Сам артист сейчас выступает на фестивале «Жара» в Баку, но заявляет, что уедет оттуда раньше, чем планировал, чтобы побыстрее увезти своих детей из Греции. Во время пресс-конференции в Баку, Филипп Бедросович уже принес свои извинения в связи с тем, что ему придется уехать из Азербайджана несколько раньше запланированного. Киркоров отметил, что собирается увезти наследников из Греции в Болгарию и провести с ними там некоторое время.

В конце июня сын Филиппа Мартин отпраздновал свое 6-летие. Празднование проходило в Израиле. В честь этого события Киркоров устроил большую вечеринку. Своего наследника король поп-сцены поздравил еще утром, а вечером отправился с ним и дочерью на концерт, где перед многотысячной толпой зажег свечи на большом торте. Дело в том, что как раз в день рождения Мартина у его отца был запланирован концерт в Тель-Авиве. Киркоров не стал отменять выступление и решил совместить его с празднованием именин своего сына. После концерта Филипп Бедросович рассказал, что Мартин был очень счастлив задуть свечи перед большим концертным залом. Но и это еще не все. Киркоров также устроил в одном из лучших ресторанов Тель-Авива детскую вечеринку с динозаврами.

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