Представлены золотые AirPods за $10 тысяч
В США появятся "яблочные" беспроводные наушники с лакшери-отделкой. Цена запредельная.
Фото : Mashable27 июля 2018, 16:42
Американская компания Brikk представила две кастомизации беспроводных наушников Apple AirPods с чехлом в золотом оформлении. Об этом сообщает Mashable.
These AirPods cost $10,000 https://t.co/PagNJWOscE— Mashable (@mashable) 25 июля 2018 г.
Компания предлагает аксессуар в двух оформлениях: Classic и Deluxe. Стоимость первого варианта составляет $4995, а второго соответственно — $9995. В обычном оформлении эти наушники стоят всего $160, пишет life.ru.
Это не единственный аксессуар Apple, произведённый Brikk. К примеру, она продает док-станции для iPhone с разъёмом Lightning. Стоимость каждой составляет $495.
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