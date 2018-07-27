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Представлены золотые AirPods за $10 тысяч

В США появятся "яблочные" беспроводные наушники с лакшери-отделкой. Цена запредельная.

Фото : Mashable27 июля 2018, 16:42

Американская компания Brikk представила две кастомизации беспроводных наушников Apple AirPods с чехлом в золотом оформлении. Об этом сообщает Mashable.

Компания предлагает аксессуар в двух оформлениях: Classic и Deluxe. Стоимость первого варианта составляет $4995, а второго соответственно — $9995. В обычном оформлении эти наушники стоят всего $160, пишет life.ru.

Это не единственный аксессуар Apple, произведённый Brikk. К примеру, она продает док-станции для iPhone с разъёмом Lightning. Стоимость каждой составляет $495.


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