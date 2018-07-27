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В Алматы домработница украла украшения на 600 тысяч тенге

Она признала свою вину.

Фото : Clutch27 июля 2018, 17:31

В Турксибском районном суде прошло рассмотрение дела в отношении домработницы, которая украла украшения на сумму 600 тысяч тенге, передает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Суд установил, когда она осуществляла уборку дома, на полке шкафа заметила золотые изделия: золотую цепочку с кулоном стоимостью 300 тысяч тенге, а также серьги с белыми камнями той же стоимости. После кражи домработница уволилась, а похищенные вещи заложила в ломбард. Полученные деньги она потратила на личные нужды.

В суде домработница признала свою вину и раскаялась в содеянном. Приговором суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.188 ч. 1 Уголовного кодекса УК Республики Казахстан и ей назначено наказание 2 года ограничения свободы.


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