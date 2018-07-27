В Жанаозене пять человек погибли в ДТП

Водитель пытался проехать на красный свет.

В пресс-службе ДВД Мангистауской области рассказали подробности ночной аварии в Жанаозене, передает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

Столкновение автомобилей Lexus и BMW, как сообщили в ведомстве, произошло на автодороге в микрорайоне «Самал» примерно в 04:30 26 июля.

- В результате погибли пять человек. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Журналисты связались с родственником одной из погибшей в ДТП.

- В каждой машине находилось по три человека. Столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля Lexus пытался проехать на красный свет. Водитель BMW был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, - рассказал родственник погибшей 22-летней девушки.

Один пострадавший, как ранее сообщили в больнице Жанаозена, находится в реанимации. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое. В каком автомобиле находился пострадавший мужчина, неизвестно.

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