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Санжар Мадиев ищет свидетелей убийства Дениса Тена

Актер обратился к казахстанцам через соцсети.

Фото : Instagram27 июля 2018, 18:19

Актер Санжар Мадиев разместил видео в соцсетях, в котором призывает откликнулся людей, ставших свидетелями кражи зеркал с автомобиля Дениса Тена. Актер тяжело переживает смерть своего друга и намерен найти виновников в смерти олимпийского чемпиона, сообщает zakon.kz.

«Прошу не задавайте вопросы типа «а чего вы ещё ищите, всех же задержали?». Советы сходить к гадалкам тоже не нужны. Всё по факту: нужны свидетели.

+770229455599 Кайрат
+77019994701 Санжар
+77758649378

Пишите на Whatsapp или SMS. Этот номер я лично курирую. Или на email: info@sanjarmadi.com» — написал Мадиев.

Санжар Мадиев, казахстанский актер - окончил Международную лингвистическую гимназию, экономический факультет Казахского национального университета.

Учился в Казахской национальной академии искусств по специальности "режиссер театра" и в New York Film Academy (Лос-Анджелес, Калифорния) по специальности "Film Making".

Много снимается в российских фильмах и сериалах.

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