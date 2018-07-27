В Подмосковье расследуют убийство пятилетней девочки из Таджикистана

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода направил телеграмму руководству МВД России с просьбой взять под строгий контроль ход расследования уголовного дела.

МИД Таджикистана направил российскому МИД ноту с требованием провести тщательное расследование и сурово наказать убийцу пятилетней девочки, гражданки республики, в подмосковном Серпухове, сообщает РИА Новости.

Ранее по подозрению в убийстве задержали местного жителя 1990 года рождения. По предварительным данным, девочка пропала 22 июля с детской площадки около дома. Ее тело нашли в понедельник в спортивной сумке вблизи железной дороги в Серпухове. Следователи возбудили уголовное дело.

Сегодня тело ребенка доставили в Душанбе рейсом авиакомпании "Таджик Эйр". Сразу из аэропорта его увезли в район Шамсиддин Шохин на юге страны, где девочку и похоронят.

В заявлении МИД говорится, что министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода направил телеграмму руководству МВД России с просьбой взять под строгий контроль ход расследования уголовного дела.

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