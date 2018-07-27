Казахстанец взял серебро ЧМ по каноэ

Казахстанский каноист Алтынбек Кожахмет стал серебряным призером Чемпионата Мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров(18 лет и младше), сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Казахстанский спортсмен преодолел дистанцию 1000метров с результатом 04:25:412, бронза у немецкого спортсмена Роа Бенэк (04:25:558), золото у белоруса Дзянис Патапенка(04:25:077).

Отметим, Чемпионат Мира среди юниоров (18 лет и младше) и среди юношей ( 23 и младше) проходит в городе Пловдив (Болгария) с 26 июля. Финал состоится 29 июля.

Участвуют спортсмены из 67 стран мира. Казахстан представляют 17 атлетов. Из них 12 в младшей группе и 5 в старшей.

Также среди юниорок казахстанская каноистка Гульжайна Тыныбекова на дистанции 500 метров показала 5 результат.