Путин пригласил Трампа в Москву

Президент поддержал желание американского коллеги проводить дальнейшие встречи, но подчеркнул, что для этого должны быть созданы условия.

Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву, но готов приехать и в Вашингтон, сообщил сам российский лидер Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР, сообщает РИА Новости.

Президент поддержал желание американского коллеги проводить дальнейшие встречи, но подчеркнул, что для этого должны быть созданы условия.

"Мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста. Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил", — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что готов встретиться с Трампом и в американской столице.

"Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю еще раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы", — отметил он.

Президент подчеркнул, что встречи с Трампом будут происходить на международных форумах, включая G20.

"У нас будут контакты в ближайшее время, в том числе на площадках международных различных мероприятий, скажем, на "двадцатке". Есть еще план возможных контактов на других международных форумах", — сказал Путин.

В целом российский лидер оценил встречи с американским коллегой как "полезные".

Ранее в июле пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала в Twitter заявление о том, что Трамп попросил советника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить Путина осенью в Вашингтон, и дискуссии по этому поводу уже ведутся.

Путин заявил, что пригласил Трампа в Москву, но и сам готов поехать в Вашингтон. И вообще, говорит, что их встречи очень полезны pic.twitter.com/TzyAcqqKtq — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 июля 2018 г.

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