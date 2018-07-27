В Астане выбрали «Мисс СНГ»
Ею стала Татьяна Акуленко из Украины.
Фото : Instagram27 июля 2018, 22:38
Стали известны результаты конкурса красоты «Мисс СНГ-2018», сообщает zakon.kz.
Победительницей конкурса стала Татьяна Акулено из Украины.
Казахстанка Асем Есенгельдиева единогласным решением судей стала «Первой вице-мисс СНГ-2018».
Второй «Вице-мисс СНГ-2018» стала представительница Армении Ромелла Тамарян.
Номинацию третья «Вице-мисс СНГ-2018» получила Виктория Волгина из России.
Напомним, конкурс «Мисс СНГ» впервые проводится в Астане.
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