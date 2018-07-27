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В Астане выбрали «Мисс СНГ»

Ею стала Татьяна Акуленко из Украины.

Фото : Instagram27 июля 2018, 22:38

Стали известны результаты конкурса красоты «Мисс СНГ-2018», сообщает zakon.kz.

Победительницей конкурса стала Татьяна Акулено из Украины.

Казахстанка Асем Есенгельдиева единогласным решением судей стала «Первой вице-мисс СНГ-2018».

Второй «Вице-мисс СНГ-2018» стала представительница Армении Ромелла Тамарян.

Номинацию третья «Вице-мисс СНГ-2018» получила Виктория Волгина из России.

Напомним, конкурс «Мисс СНГ» впервые проводится в Астане.


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