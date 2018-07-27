Инвалид судится с мангистаускими властями, чтобы отстоять жилье

В акимате говорят, что выделить другой участок инвалиду у них нет возможности.

В Мангистауской области инвалид судится с акиматом, чтобы не оказаться на улице. 65-летний мужчина пытается отстоять право на земельный участок, где прожил 18 лет. После смерти жены пенсионер временно оказался в доме-интернате для инвалидов, а в это время его участок отдали в пользование другому человеку, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Олег Гусев самостоятельно не ходит и практически не разговаривает. После смерти жены он перенес инфаркт и едва сумел сам вернуться к жизни. До трагических событий у них с супругой сгорел дом вместе со всеми документами. Выжить тогда пенсионерам помогли соседи и прихожане местной мечети. Они построили времянку и ухаживали за больными стариками. Но теперь мужчина может лишиться последнего. Ведь пока он лечился в доме-интернате для инвалидов, землю чиновники отдали в пользование совсем другому человеку.

- Сам дедушка был на суде, то есть акиматовские говорят, что он типа в доме престарелых, никакой там. Я говорю: ну запросите заявление, там написано, что сын забрал его, сын находится рядом с ним. Ну, вот и как бы сейчас они говорят, что какому-то человеку предоставили, мы этого человека в глаза не видели. Он постоянно плачет, постоянно говорит: ну, что сын, что делать, это у них единственное жилье, больше нету, - рассказывает волонтер Татьяна Афанасьева.

Соседи подтверждают, что последние 18 лет семья Гусевых проживала на этом дачном участке и никто другой. И недоумевают, где теперь будет жить инвалид.

Адвокаты пытаются через суд доказать, что действия акимата незаконны и что именно пенсионер является собственником спорных 6 соток. Чиновники уверены в обратном: участок в пользование получил настоящий владелец, который когда-то просто пожалел стариков и пустил сюда пожить. Правда, и у него не все документы в порядке.

- Разговаривали с ним, спрашивали: «Почему ты тогда оставил этот участок именно этим людям». Просто как человек, говорит, хотел, вот хотел, чтобы она там пожила, просто у нее квартиры, дома не было. Чисто человеческий фактор, пожалел бабушку, - говорит заместитель акима с. Атамекен Мангистауской области Нурлан Уазиров.

В акимате говорят, что выделить другой участок инвалиду у них нет возможности. Нужно проводить коммуникации, а это большие затраты, да и свободной земли в районе нет. Волонтеры же намерены помочь пенсионеру вернуться домой.

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