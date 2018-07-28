В Москве неизвестный напал с ножом на на полицейского

Полицейский получил несколько ножевых ранений, в том числе одно проникающее в грудь

В сети появилась видеозапись, на которой частично запечатлено нападение на сотрудника полиции возле здания посольства Словакии в центре Москвы. Ролик опубликовал Telegram-канал «2ch/Двач».

На кадрах, снятых из салона проезжавшего мимо автомобиля, видно, как неизвестный мужчина бежит за полицейским. Между ними завязывается драка. Затем происходящее на несколько секунд скрывается из кадра и в следующий момент рядом с дерущимися оказывается ехавшая по дороге машина такси, водитель которой, вероятно, попытался помешать злоумышленнику. Далее нападавший в последний раз замахивается ножом на полулежащего полицейского и убегает от него во двор.

В конце видеозаписи можно заметить, что сотрудник полиции ранен: у него, в частности, окровавлено лицо. Он также подошел к таксисту и что-то сказал ему.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, пострадавший — 30-летний капитан полиции, командир взвода специального полка полиции по охране дипломатических представительств. Он получил несколько ножевых ранений, в том числе одно проникающее в грудь. Полицейского госпитализировали и начали оперировать.

Как сообщили в столичном главке МВД, подозреваемому на вид 25-30 лет, его рост — 175-180 сантиметров, он был одет в темную куртку, светло-синие широкие подвернутые джинсы, черные мокасины и черную вязаную шапку. Имя и гражданство пока не называются.

Источник: Lenta.ru

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