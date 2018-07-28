Официально утвержден очередной участник андеркарда второго боя Головкин — «Канело»

Имя боксера уже внесено в список участников вечера на авторитетном сайте BoxRec.com. Кто станет соперником 21-летнего боксера, пока неизвестно.

Мексиканский чемпион мира WBO в первом среднем весе Хайме Мунгия (30-0, 25 КО) выйдет на ринг в андеркарде вечера бокса Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес 15 сентября, сообщает Sports.kz.

Имя боксера уже внесено в список участников вечера на авторитетном сайте BoxRec.com. Кто станет соперником 21-летнего боксера, пока неизвестно.

Кроме Мунгии, в рамках вечера ожидается бой Давида Лемье и Гэри О’Салливана, а также выступления бывшего «короля P4P» Романа Гонсалеса и абсолютной чемпионки мира Сесилии Брекхус.

Поединок Головкина и Альвареса состоится в Лас-Вегасе не T-Mobile Arena.