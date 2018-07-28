Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Кобзон впал в кому - СМИ

Серьезные проблемы со здоровьем у Кобзона начались в 2001 году.

Фото : ren.tv28 июля 2018, 15:24

Народный артист СССР и депутат Иосиф Кобзон впал в кому. Его состояние резко ухудшилось этой ночью, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что эстрадный певец подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Первый заместитель главы Комитета Госдумы с 20 июля находится в реанимации в отделении нейрохирургии в одном из столичных медучреждений. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Серьезные проблемы со здоровьем у Кобзона начались в 2001 году. В 2004 году у певца выявили онкологию, после чего он перенес несколько операций. Россияне желают любимому исполнителю выздоровления. Свои сообщения они публикуют в социальных сетях.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты