Кобзон впал в кому - СМИ

Серьезные проблемы со здоровьем у Кобзона начались в 2001 году.

Народный артист СССР и депутат Иосиф Кобзон впал в кому. Его состояние резко ухудшилось этой ночью, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что эстрадный певец подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Первый заместитель главы Комитета Госдумы с 20 июля находится в реанимации в отделении нейрохирургии в одном из столичных медучреждений. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Серьезные проблемы со здоровьем у Кобзона начались в 2001 году. В 2004 году у певца выявили онкологию, после чего он перенес несколько операций. Россияне желают любимому исполнителю выздоровления. Свои сообщения они публикуют в социальных сетях.

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