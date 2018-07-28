Казахстанцы должны будут платить проценты с продажи машин и квартир в ЕНПФ

Платить надо 10% со всех договоров ГПХ.

Казахстанцы теперь должны будут отдавать 10 процентов от дохода в ЕНПФ от продажи недвижимости или автотранспорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на uchet.kz.

Закон № 165-VI от 2 июля 2018 года вступил в силу 14 июля 2018 года и вносит изменения в Закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

Часть 1 пункта 4 статьи 25 этого закона, гласит, что начиная с 14 июля 2018 года физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, обязаны уплачивать пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд, в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы (В 2018 году МЗП - 28 284 тенге) и не выше 10 процентов от 75-кратного МЗП.

В соответствии с этим же законом исключен пункт 2 ст. 39. То есть, законотворцы убрали ограничение, которое выражалось в том, что предмет договора был чётко прописан. Сейчас же казахстанцы должны платить 10% со всех договоров ГПХ.

В гражданском законодательстве РК нет чёткого определения выражения «договор гражданско-правового характера». Самое близкое к этому выражению есть «Гражданско-правовые отношения», описанные в главе 1 Гражданского кодекса РК.

Статья 1. п 1. Гражданским законодательством регулируются товарно-денежные и иные основанные на равенстве участников имущественные отношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения. Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане, юридические лица, государство, а также административно-территориальные единицы.

То есть, большинство заключаемых договоров можно отнести к гражданско-правовым отношениям. Это и договоры купли-продажи (ст. 406 Особенной части Гражданского кодекса РК), в том числе розничной купли-продажи (Статья 445 Гражданского кодекса).

По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров, обязуется передать покупателю товары, обычно предназначаемые для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

"Подводя итог, можно сказать, что с 14 июля 2018 года казахстанцы должны платить отчисления в пенсионный фонд при продаже личного имущества, такого как квартира или машина", - говорится в сообщении портала uchet.kz.

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