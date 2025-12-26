Надо ли нотариально заверять сделку и платить госпошлину при продаже квартиры или машины
Для чего нужен нотариус (в переводе с латыни – придающий значение)? Чтобы соблюдением определенных правил придавать юридическую силу сделкам и документам. Перечень нотариальных действий дан в статье 34 Закона РК "О нотариате", согласно которому нотариус:
- удостоверяет сделки,
- выдает свидетельства о праве на наследство,
- свидетельствует подлинность подписи на документах,
- свидетельствует верность перевода документов с одного языка на другой,
- ну и т.д. – всего 21 позиция.
При этом законодательством могут быть предусмотрены иные нотариальные действия, совершаемые нотариусом. И за все эти действия обратившиеся физические и юридические лица обязаны оплатить государственную пошлину. Ставки приведены в статье 611 действующего Налогового кодекса и пункте 1 статьи 667 нового НК, который вступит в силу 1 января 2026 года.
Размер ставок в МРП, впрочем, не меняется, чего не скажешь о реальных суммах, которые вырастут в связи с повышением месячного расчетного показателя в новом году на 10%, с 3932 тенге до 4325 тенге.
Итак, государственная пошлина взимается в следующих размерах:
- за удостоверение завещаний – 1 МРП;
- за выдачу свидетельств о праве на наследство – 1 МРП за каждое выданное свидетельство;
- за принятие мер по охране наследственного имущества – 1 МРП;
- за удостоверение договоров аренды, займа, задатка, лизинга, подряда, брачных контрактов, раздела имущества, находящегося в общей собственности, раздела наследственного имущества, соглашений по уплате алиментов, учредительных договоров – 5 МРП;
- за удостоверение договоров ипотечного жилищного займа – 2 МРП;
- за удостоверение договоров залога недвижимости, прав требования и ипотечных свидетельств по ипотечным жилищным займам – 2 МРП; за удостоверение иных договоров залога – 7 МРП;
- за выдачу свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и иных лиц, имеющих имущество на праве общей совместной собственности – 1 МРП;
- за удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом – 0,5 МРП;
- за удостоверение доверенностей на право пользования и управления автотранспортными средствами без права продажи – 1 МРП;
- за удостоверение доверенностей на продажу, дарение, мену автотранспортных средств – 2 МРП;
- за удостоверение прочих доверенностей – 0,1 МРП для физлиц и 0,5 МРП для юрлиц;
- за удостоверение согласий, для которых законодательством РК предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение, – 0,5 МРП;
- за свидетельствование верности копий и выписок из документов (за страницу) 0,05 МРП для физлиц и 0,1 МРП для юрлиц;
- за свидетельствование подлинности подписи на документах, а также верности перевода документов с одного языка на другой (за каждый документ) – 0,03 МРП для физлиц и 0,1 МРП для юрлиц;
- за свидетельствование подлинности подписей при открытии счетов в банках второго уровня (за каждый документ) – 0,1 МРП для физлиц и 0,5 МРП для юрлиц;
- за передачу заявлений физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам – 0,2 МРП;
- за выдачу нотариально засвидетельствованных копий документов – 0,2 МРП;
- за выдачу дубликата – 1 МРП;
- за совершение исполнительной надписи (дает право принудительно взыскать долг в упрощенном порядке, минуя суд) – 0,5 МРП;
- за хранение документов и ценных бумаг – 0,1 МРП за каждый месяц;
- за удостоверение договоров поручительства и гарантии – 0,5 МРП;
- за совершение других нотариальных действий, предусмотренных иными законами РК, – 0,2 МРП.
Когда нотариальное заверение не требуется... но требуют
Кроме того, в НК предусмотрен размер госпошлины за удостоверение, пожалуй, самых распространенных договоров – купли-продажи и других способов отчуждения недвижимости и автотранспорта.
Так, за удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилищ, дач, гаражей, сооружений и т.п.) госпошлина составляет:
- если одной из сторон является юридическое лицо – 10 МРП;
стоимостью до 30 МРП:
- детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 1 МРП;
- другим лицам – 3 МРП;
стоимостью свыше 30 МРП:
- детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 5 МРП;
- другим лицам – 7 МРП.
Если же сделка совершается в целях приобретения недвижимого имущества за счет средств, полученных по ипотечному жилищному займу, госпошлина составляет 2 МРП.
Но все эти цифры приведены для недвижимости, расположенной в городах. В сельской местности иные расценки:
- если одной из сторон является юридическое лицо – 1 МРП;
- детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 0,5 МРП;
- другим лицам – 0,7 МРП.
Государственная пошлина за удостоверение договоров отчуждения автомототранспортных средств составляет:
- если одной из сторон является юридическое лицо – 7 МРП;
- детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 2 МРП;
- другим лицам – 5 МРП.
Из чего следует, что для горожанина, решившего продать, например, квартиру или дом (не родне и не компании), госпошлина за нотариальное удостоверение договора в 2026 году составит 30 375 тенге. А если авто – то 17 300 тенге.
Но вот вопрос: а нужно ли при этом удостоверение таких договоров нотариусом? В Налоговом кодексе перечислены размеры госпошлины за те или иные нотариальные действия, но, разумеется, ничего не сказано об их обязательности. Об этом говорится в Гражданском кодексе (в статье 154 ГК).
Совершая сделку, которая подлежит обязательному нотариальному удостоверению, лица должны, соответственно, оплатить госпошлину. Несоблюдение нотариальной формы влечет ничтожность сделки, т.е. ее недействительность и отсутствие юридических последствий не требует признания судом. На практике неоплата госпошлины не позволит, собственно, провернуть такую сделку.
Не заверенное у нотариуса завещание, к примеру, не имеет никакой силы – ничтожно.
Однако если закон не требует обязательного нотариального удостоверения, то гражданин не должен удостоверять договор у нотариуса – а значит, и платить пошлину. Хотя и вправе это сделать – если ему, например, так спокойнее.
Изучив законодательство, можно составить перечень договоров, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению; это, в частности:
- передоверие (пункт 2 статьи 169 ГК);
- доверенности на право управления чужим имуществом (пункт 2 статьи 167 ГК);
- доверенности на право совершения представителем сделок, в свою очередь требующих нотариального удостоверения (пункт 2 статьи 167 ГК);
- завещания (статья 1050 ГК);
- сделки об отчуждении доли участников – физических лиц в уставном капитале хозяйственных товариществ (пункт 2 статьи 59 ГК);
- договоры ренты всех видов: постоянной, пожизненной, пожизненного содержания с иждивением (статья 518 ГК);
- брачные договоры (пункт 2 статьи 40 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье");
- соглашения об уплате алиментов (статья 158 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье");
- договоры суррогатного материнства (пункт 1 статьи 54 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье").
Все остальные сделки, получается, нотариально удостоверять – и платить госпошлину – необязательно. Проблема, однако, в том, что никакого вышеупомянутого "нотариального списка" в Казахстане не существует. Во всяком случае, в обычном понимании – исчерпывающего соответствующего перечня, сгруппированного и зафиксированного в какой-то определенной статье.
Поэтому и клиент не знает наверняка, что не надо платить обязательную пошлину, да и юристы в госорганах зачастую путаются. Или не путаются, а пользуются пробелом...
Так, например, сделки по отчуждению автотранспорта на практике приходится нотариально удостоверять (попробуй иначе!), хотя законодательством это не предписано. И продавец вынужден платить вышеуказанную госпошлину в размере от 2 до 7 МРП.
При этом перерегистрация (в данном случае – права собственности и права управления отчуждаемым ТС) сама по себе не является основанием обязательности нотариального удостоверения сделки. Так что госпошлина выглядит тут несколько, скажем так, излишней.
А вот с отчуждением недвижимости расклад иной. Повторим, нотариальное удостоверение необязательно, но может быть потребовано другой стороной договора. Например, это может быть условием выдающего заем банка в случае приобретения жилища по ипотеке.
Это правило, разумеется, действительно и для всех других случаев, когда на посещении нотариуса настаивает одна из сторон договора – а именно покупатель, который госпошлину не платит, зато таким образом получает гарантию законности сделки.
Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, как изменятся ставки государственной пошлины в 2026 в связи со вступлением в силу нового Налогового кодекса.