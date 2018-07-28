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Несовершеннолетнюю девушку убили в ЗКО

Ведется следствие.

Фото : Росбалт28 июля 2018, 19:00

Убийство произошло в ночь на 28 июля в поселке Дарьинск Зеленовского района, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

По словам местных жителей, тело девушки обнаружили недалеко от кафе "Акку". Также жители рассказали, что погибшая девушка является жительницей Дарьинска, в этом году она закончила 11 класс.

Аким Зеленовского района Асхат Шахаров подтвердил информацию об убийстве.

- Погибла 17-летняя девушка. Очень жаль, конечно. Она еще подросток. Сейчас работают правоохранительные органы. На место выезжал замначальника ДВД ЗКО, - сообщил Асхат Шахаров .

Аким района не сообщил, задержаны ли подозреваемые в убийстве, сослашись на то, что пока идет следствие.


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