Групповое избиение в Павлодаре попало на видео

Массовая драка всколыхнула интернет-пользователей.

В соцсетях появилось видео групповой драки, или скорее – избиения. На видео пятеро мужчин бьют двоих, сообщает zakon.kz.

Видео появилось в Instagram-паблике "Типичный Павлодар".

Четверо из нападавших одеты в черную униформу, с ними еще один в гражданском Руками и ногами, а также применив дубинку, они бьют двоих мужчин на земле.

Видна девушка, которая безуспешно пытается остановить избиение.

В комментариях некоторые пользователи утверждают, что это Павлодар, а на видео — охранники кафе "Pablo bar", но так это или нет, подтвердить пока нельзя.

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