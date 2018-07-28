Групповое избиение в Павлодаре попало на видео
Массовая драка всколыхнула интернет-пользователей.
Фото : novosti.az28 июля 2018, 19:41
В соцсетях появилось видео групповой драки, или скорее – избиения. На видео пятеро мужчин бьют двоих, сообщает zakon.kz.
Видео появилось в Instagram-паблике "Типичный Павлодар".
Четверо из нападавших одеты в черную униформу, с ними еще один в гражданском Руками и ногами, а также применив дубинку, они бьют двоих мужчин на земле.
Видна девушка, которая безуспешно пытается остановить избиение.
В комментариях некоторые пользователи утверждают, что это Павлодар, а на видео — охранники кафе "Pablo bar", но так это или нет, подтвердить пока нельзя.
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