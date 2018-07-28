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Пенсионные взносы с продажи машин и квартир – информация подана некорректно, утверждают юристы

Юристы сходятся во мнении, что в ближайшее время в закон будут внесены уточняющие поправки.

Фото : История новой России28 июля 2018, 20:21

Юристы отреагировали на появившуюся новость о том, что от продажи квартиры или машины, нужно будет платить 10% в пенсионный фонд, сообщает zakon.kz.

Большинство авторитетных юристов утверждают, что информация подана некорректно.

Так, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Жангельды Сулейманов написал на своей странице в facebook:

«Думаю, что это неверно. В законе написано о доходах по договорам гражданско-правового характера, к которым не относятся доходы от продажи квартир и машин. Эти доходы называются имущественным доходом», - пишет он.

Юристы сходятся во мнении, что в ближайшее время в закон будут внесены уточняющие поправки.

Напомним, ранее появилась информация о том, что согласно новым поправкам в законодательство о пенсионном обеспечении, казахстанцы должны отдавать 10 процентов от дохода в ЕНПФ при продаже личного имущества, такого как квартира или машина.


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