Полицейские продолжают рейды по рынкам Астаны

Проводятся проверочные мероприятия по изьятому имуществу. Также выявлены факты нарушения миграционного законодательства.

Продолжается плановое оперативно-профилактическое мероприятие "Скупка", передаёт BNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Рейд прошёл на территории рынка "Шанхай" в строительном секторе. Он направлен на выявление похищенного имущества, краж из организации, стройтельных объектов, гаражных обществ и др.

"На данный момент выявлены чугун люки, кабель, б/у строительные инструменты, железные ворота, радиаторы отопления. Продавцы не могли пояснить их происхождение и у них отсутствовали подтверждающие документы", - говорится в сообщении.

Проводятся проверочные мероприятия по изъятому имуществу. Также выявлены факты нарушения миграционного законодательства.

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