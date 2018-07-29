В ВКО потушили пожар на площади 300 га
Загорелся сухостой, пожар тушили почти сутки.
Фото : 24.kz29 июля 2018, 14:15
В Восточно-Казахстанской области днем 28 июля произошел крупный пожар, передает Zakon.kz.
Информацию подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, уточнив, что пожар начался в 14.05. На участке Акерек в Каратальском сельском округе Урджарского района загорелась сухая трава. По официальным данным, площадь пожара составила 300 гектаров.
Расстояние до ближайшей пожарной части – 100 километров. Угрозы населенным пунктам нет.
В 9.10 утра 29 июля пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. На место тушения пожара выезжали 7 сотрудников ДЧС, 1 единица техники, ДПФ (40 человек и 4 ед. техники).
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