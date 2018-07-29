Для каких целей Казахстан будет выдавать Е-визу
Пилотный проект е-визы планируется запустить в 2018 году.
Фото : inform.kz29 июля 2018, 15:51
Министерство иностранных дел РК сообщило, для каких целей будут выдавать электронную визу иностранцам, прибывающим в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Заинтересованными государственными органами РК ведется работа по реализации Дорожной карты «Электронная виза». В рамках внедрения системы предусматривается разработка электронного формата заявки и получение однократной электронной визы (деловой, туристской или на лечение)», - говорится в ответе ведомства на официальный запрос МИА «Казинформ».
Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, пилотный проект е-визы планируется запустить в 2018 году. Последующие шаги будут зависеть от результатов этой работы с поэтапным внедрением в стране дактилоскопической и геномной регистрации.
Отмечается, что на первоначальном этапе пересечение иностранцами государственной границы РК с оформленной электронной визой будет осуществляться через аэропорты городов Астана и Алматы.
«Для практической реализации пилотного проекта ведется работа по разработке алгоритма (пошаговый порядок действий) приглашения, выдачи визы, контроля пребывания в стране и порядка выезда», - сообщили в МИД.
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