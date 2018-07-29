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К дверям райотдела полиции подкинули ребенка

На вид мальчику-подкидышу около двух лет.

Фото : Новости-Грузия29 июля 2018, 16:24

В Шымкенте к дверям Аль-Фарабийского РОВД подкинули ребенка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар TV.

На вид мальчику — подкидышу около двух лет. Как он появился возле полиции никто не видел. Малыша на карете машины скорой медицинской помощи доставили в детскую больницу, чтобы определить состояние его здоровья. В лечебное учреждение его сопровождал сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних.

В данное время полицейские выясняют кто его родители.


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