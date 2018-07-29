К дверям райотдела полиции подкинули ребенка
На вид мальчику-подкидышу около двух лет.
Фото : Новости-Грузия29 июля 2018, 16:24
В Шымкенте к дверям Аль-Фарабийского РОВД подкинули ребенка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар TV.
На вид мальчику — подкидышу около двух лет. Как он появился возле полиции никто не видел. Малыша на карете машины скорой медицинской помощи доставили в детскую больницу, чтобы определить состояние его здоровья. В лечебное учреждение его сопровождал сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних.
В данное время полицейские выясняют кто его родители.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4930317-b5b9f799b7dff528e26682bf398fe847
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...