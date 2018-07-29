Шавкат Мирзиеев списал налоговые задолженности бизнесменам

Однако для списания задолженности бизнесмены должны возобновить работу или же пройти государственную регистрацию до 1 января 2019 года.

Предприниматели Узбекистана получат возможность избавиться от задолженностей по налогам. Об этом говорится в указе Шавката Мирзиеева "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства", сообщает Nuz.uz.

Согласно указу будут списаны налоговые задолженности по фиксированному налогу и пени, начисленные на них, задолженности по финансовым санкциям и судебным расходам (за исключением судебных издержек), имеющиеся на момент вступления Указа в силу.

Это относится к долгам, которые числятся:1) за физлицами, потерявшими статус индивидуального предпринимателя до 1 апреля 2018 года, и индивидуальными предпринимателями, не работающими, в том числе и временно; 2) за физическими лицами, которым начислена годовая сумма фиксированного налога за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, - говорится в документе.

Однако для списания задолженности бизнесмены должны возобновить работу или же пройти государственную регистрацию до 1 января 2019 года.

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