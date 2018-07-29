Ассистент Google заговорил по-русски

Версия Assistant от Google доступна не всем, но будет активна в течение ближайшей недели.

При помощи него можно осуществлять звонки, отправлять сообщения, устанавливать напоминания, включать музыку, создавать мероприятия в календаре, а также узнавать новости или погоду, сообщает Life.ru.

Голосовой помощник Google Assistant получил поддержку русского языка. На официальной странице приложения в Google Play размещены скриншоты, где общение ведётся на русском языке.

— Чем могу помочь? — отмечается на скриншоте.

При помощи Google Assistant можно осуществлять звонки, отправлять сообщения, устанавливать напоминания, включать музыку, создавать мероприятия в календаре, а также узнавать новости или погоду.

Для работы помощника требуется приложение Google версии 7.11 или выше, а также нужный объём свободной памяти. В случае если на устройстве уже есть Assistant, то он будет работать без приложения. Его можно установить как помощник по умолчанию.

Сейчас версия Assistant от Google доступна не всем, но, как отмечается в комментариях, она будет активна в течение ближайшей недели.

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