В руке солдата-срочника взорвалась граната в Карагандинской области

Пострадавшего госпитализировали.

В поселке Карабас в учебном центре в руке солдата срочной службы воинской части № 5451 Национальной гвардии МВД РК взорвалась граната, сообщает zakon.kz.

Несчастный случай с солдатом-срочником произошел во время хозяйственных работ в учебном центре.

Пострадавшего госпитализировали в областной медицинский центр.

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