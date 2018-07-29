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В руке солдата-срочника взорвалась граната в Карагандинской области

Пострадавшего госпитализировали.

Фото : lb.ua29 июля 2018, 19:14

В поселке Карабас в учебном центре в руке солдата срочной службы воинской части № 5451 Национальной гвардии МВД РК взорвалась граната, сообщает zakon.kz.

Несчастный случай с солдатом-срочником произошел во время хозяйственных работ в учебном центре.

Пострадавшего госпитализировали в областной медицинский центр.


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