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После «кражи» велосипеда в Париже Винокуров заругался на казахском языке

Олимпийский чемпион стал участником розыгрыша.

Фото : Instagram29 июля 2018, 21:55

Генеральный менеджер Astana Pro Team, казахстанский велогонщик Александр Винокуров стал героем юмористического вайна во время гранд-тура "Тур де Франс", сообщает zakon.kz.

По замыслу создателей вайна, у чемпиона пытаются украсть его велосипед.

Последующие события показали, на каких языках умеет ругаться Александр Винокуров.

Александр известен своей любовью к розыгрышам, поэтому неудивительно, что лицедействовал он от души.


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