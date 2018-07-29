После «кражи» велосипеда в Париже Винокуров заругался на казахском языке
Олимпийский чемпион стал участником розыгрыша.
Фото : Instagram29 июля 2018, 21:55
Генеральный менеджер Astana Pro Team, казахстанский велогонщик Александр Винокуров стал героем юмористического вайна во время гранд-тура "Тур де Франс", сообщает zakon.kz.
По замыслу создателей вайна, у чемпиона пытаются украсть его велосипед.
Последующие события показали, на каких языках умеет ругаться Александр Винокуров.
Александр известен своей любовью к розыгрышам, поэтому неудивительно, что лицедействовал он от души.
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