После «кражи» велосипеда в Париже Винокуров заругался на казахском языке

Олимпийский чемпион стал участником розыгрыша.

Генеральный менеджер Astana Pro Team, казахстанский велогонщик Александр Винокуров стал героем юмористического вайна во время гранд-тура "Тур де Франс", сообщает zakon.kz.

По замыслу создателей вайна, у чемпиона пытаются украсть его велосипед.

Последующие события показали, на каких языках умеет ругаться Александр Винокуров.

Александр известен своей любовью к розыгрышам, поэтому неудивительно, что лицедействовал он от души.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!