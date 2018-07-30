В Москве три сестры убили отца, устав от его издевательств

Мужчина держал дочерей в квартире и насиловал их.

Сестры, которые убили отца-изверга и насильника в Москве, записали на аудио, как он на них кричал, сообщает РЕН ТВ.

57-летний Михаил Х. был убит 27 июля. По данным РЕН ТВ, под действием наркотических веществ он бросился с ножом в квартире на трех своих дочерей — девушек 17, 18 и 19 лет. Младшая дочь, когда он кинулся на нее, выхватила у него нож и несколько раз ударила им отца в туловище. Мужчина скончался. По информации РЕН ТВ, изверг последний год держал дочерей в квартире в заточении, они не учились и не работали, а также насиловал их. Мать с ними не жила. По некоторой информации, суд будет в понедельник.

На записи сначала можно услышать, как отец говорит дочерям про полотенце — при этом его речь бессвязна. Он произносит фразу "я так и знал" и упрекает дочерей за что-то. А затем он начинает на них кричать.

"Паспорт, сейчас же! И карточку! — кричит он нечеловеческим голосом. — Тебе лучше убегать, потому что другой жизни у тебя не будет!".

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