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В Карагандинской области внучка обокрала родную бабушку на два млн тенге

18-летняя внучка пенсионерки дала признательные показания.

Фото : Город5530 июля 2018, 07:34

Оперативно-профилактическое мероприятие «Кража» стартовало на территории Карагандинского региона с 26 июля, в рамках которой раскрыта кража имущества в особо крупном размере, передает Zakon.kz со ссылкой на NV.kz.

«26 июля текущего года в полицию обратилась 67-летняя пенсионерка, с заявлением о том, что неизвестная, с ее банковского счета похитила деньги в сумме более двух миллионов тенге. В ходе оперативных мероприятий задержана 18-летняя внучка пенсионерки, которая дала признательные показания», — сообщили в ДВД Карагандинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


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