Прорыв года: казахстанское мороженое ушло на экспорт

Сегодня мы дали старт экспорту в Китай, что позволит увеличить долю экспортной составляющей нашего производства - Андрей Шин.

Первая партия популярных брендов мороженого "Бомба", "Бахрома" и "Мишка на полюсе" отправлена сегодня в Поднебесную. Фура с 10 тоннами казахстанского мороженого проследует из Алматы до города Шанхай, где у "Шин-Лайн" открыт свой собственный склад. Он станет центральным хабом компании в Китае, из которого поставки будут осуществляться по всей северной, восточной и юго-восточной частям страны.

Начало экспорта мороженого "Шин-Лайн" в Китай имеет большое значение и с точки зрения реализации государственных программ, которые постоянно отмечаются Президентом страны Н.Назарбаевым, как важнейшие: привлечение инвестиций для развития производства, повышение экспортного потенциала казахстанской продукции. Решение серьезной задачи выхода на экспорт стало возможным благодаря стабильно высокому качеству продукции и растущему на нее спросу, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции в дальнейшем.

"Это прорыв года. Мы стали первыми казахстанскими экспортерами мороженого в Китай. Выход на рынок Поднебесной стал возможным по итогам большой работы, Министерства сельского хозяйства РК и НПП "Атамекен" по продвижению казахстанской продукции на рынок КНР, в частности, по снятию ограничений на поставку мороженого. Сегодня мы дали старт экспорту в Китай, что позволит увеличить долю экспортной составляющей нашего производства на три процента" - отметил Андрей Шин, основатель и президент группы компаний "Шин-Лайн".

До конца года компания планирует поставить на китайский рынок 200 тонн мороженого. Мороженое "Шин-Лайн" с нетерпением ждут в Китае, так как в 2017 году компания приняла участие в трех специализированных выставках разных регионов страны, по результатам которых имеются договоренности с более чем 100 дистрибьюторами о поставках.





Аселя Малайбекова.

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