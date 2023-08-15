Чем торгует Казахстан с ЕАЭС: экспорт стал больше, чем импорт

В годовом выражении доля импорта в РК увеличилась на 32,2%, при этом экспорт упал на 10,3%. Однако в страны ЕАЭС доля экспорта увеличилась на 21%, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации бюро национальной статистики, внешнеторговый оборот Казахстана за полугодие составил 67,2 млрд долларов, что на 4,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Бюро национальной статистики РК

Если в январе-июне 2022 года Казахстан экспортировал продукции на 42,3 млрд долларов, то за первое полугодие 2023-го объем поставок составил 38 млрд долларов. При этом доля в экспорте обрабатывающей промышленности увеличилась всего на 0,1% в годовом выражении.

Импорт вырос на 32,2% с 22,13 до 29,25 млрд долларов. На 21% в целом увеличился экспорт в страны ЕАЭС. В Россию – на 38,2%, Беларусь – на 69,2%, Кыргызстан – на 22,4%. При этом поставки в другие страны снизились на 16%.

Удельный товарооборот со странами СНГ в январе – июне составил 25,9% против 26,2% годом ранее (17,39/16,87 млрд долларов). Доля экспорта увеличилась до 20,8% с 15,4% (7,88/6,52 млрд долларов), импорт снизился до 32,5% с 46,8% (9,5/10,35 млрд долларов).

Со странами ЕАЭС остался на уровне 20,6% (13,84/13,3 млрд долларов). При этом доля экспорта увеличилась до 14,3% с 9,4% (5,43/3,97 млрд долларов), а импорт снизился до 28,8% с 42,2% (8,41/9,33 млрд долларов).

С другими странами удельный товарооборот составил 74,1% против 73,8% годом ранее (49,86/47,6 млрд долларов). Удельная доля экспорта снизилась до 79,2% с 84,6% в январе – июне 2023 года (30,11/35,83 млрд долларов). Импорт увеличился до 67,5% с 53,2% (19,75 – 11,77 млрд долларов).

Основными странами-партнерами Республики Казахстан в экспорте являются: Италия (19,8%), Китай (15,4%), Россия (12,8%), Республика Корея (6,5%), Нидерланды (6,3%), Турция (5,2%).

Странами-партнерами в импорте являются: Россия (26,7%), Китай (24,2%), Германия (5,1%), США (4,7%), Республика Корея (3,9%), Турция (3,7%).

Фото: Бюро национальной статистики РК

Экспорт

Основной экспортный товар – это минеральные продукты, в том числе топливно-энергетические товары, на которые приходится 66,3% всех поставок за рубеж. Отдельно на нефть и нефтепродукты, входящих в эту группу, приходится 58,9%.

На второй позиции металлы и изделия из них – 12,6%. В тройку также входят продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 7,2%. В основном это баранина, говядина, пшеница и мука.

Далее следует продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы). На ее долю приходится 6,3%.

5,5% в экспортном списке занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты. Есть еще кожевенное сырье и изделия из него, стройматериалы, текстиль, обувь и прочее, доля которых невелика.

Импорт

Львиную долю ввозимой продукции составляют машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты, на которую приходится 40,1% всего импорта.

На продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) приходится 17,4%. 12,3% - это продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары.