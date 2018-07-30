В Казахстане идет прием заявлений на повторное ЕНТ

Повторное тестирование для поступления в вузы на платной основе пройдет с 15 по 19 августа.

Единое национальное тестирование и комплексное тестирование, не набравших пороговый балл, поступающих с аннулированными результатами и лиц, не принявших участие в ЕНТ и КТ, с 15 по 19 августа пройдет повторное тестирование для поступления в вузы на платной основе, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте национального центра тестирования, прием заявлений для участия на повторном ЕНТ и КТ проводится приемными комиссиями высших учебных заведений с 25 июля по 3 августа текущего года.

Повторное ЕНТ и КТ проводится по желанию поступающих на казахском, русском или английском языках по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения) и двум профильным предметам. При сдаче тестирования на английском языке поступающие сдают тестирование по предмету «История Казахстана» по желанию на казахском или русском языке.

Повторное ЕНТ и КТ для выпускников колледжей, поступающих на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения, проводится по желанию на казахском или русском языках по общепрофильной и профилирующей дисциплинам.

Для подачи заявления на участие в тестировании необходимо обратиться в приемную комиссию высшего учебного заведения, предоставив следующий пакет документов:

заявление на бланке установленного образца;

аттестат об окончании общего среднего образования (среднего общего) или диплом об окончании технического и профессионального (начального или среднего профессионального, послесреднего) образования (подлинник);

квитанцию об оплате за проведение тестирования;

две фотокарточки размером 3x4;

медицинскую справку по форме 086-У;

копию документа, удостоверяющего личность.

Оплата за повторное ЕНТ и КТ составляет 2242 тенге и производится абитуриентами через отделения Казпочты или Народного банка. Для этого необходимо оплатить по нижеследующим реквизитам и в квитанции должно быть указано «За комплексное тестирование».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!